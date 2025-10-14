Руководители западных компаний пришли в ужас после посещения Китая

Руководители ведущих западных компаний, посетившие производственные объекты в Китае, выражают глубокую обеспокоенность беспрецедентными темпами роботизации и технологическими инновациями, внедряемыми в азиатской стране. Об этом сообщает издание The Telegraph, называя реакцию топ-менеджеров после визита в КНР «ужасом».

Исполнительный директор Ford, Джим Фарли, вернувшись из поездок по китайским заводам, отметил, что качество и стоимость китайских автомобилей значительно превосходят западные аналоги. Он предупредил о глобальной конкуренции, в которой проигрыш может поставить под угрозу будущее компании.

Аналогичные впечатления испытал австралийский миллиардер Эндрю Форрест, глава горнодобывающей компании Fortescue. Он был настолько поражен уровнем автоматизации на конвейерах, где машины собирают продукцию без участия человека на протяжении сотен метров, что принял решение отказаться от планов по самостоятельному производству силовых установок для электромобилей.

Другие западные топ-менеджеры описывают «темные фабрики», где уровень автоматизации настолько высок, что освещение для сотрудников не требуется. Руководитель британского энергетического поставщика Octopus, Грег Джексон, рассказал о заводе по производству мобильных телефонов, где производственный процесс полностью роботизирован. Эти наблюдения свидетельствуют о смене конкурентного преимущества Китая: акцент сместился с низких зарплат и государственных субсидий на высокую квалификацию и инновационную деятельность инженеров.

Китай, который ранее ассоциировался с дешевым производством, теперь позиционируется как мировой лидер в таких высокотехнологичных секторах, как электромобили, аккумуляторы, солнечные панели и передовая робототехника. Этот переход активно стимулируется правительством через субсидии и политику поддержки.

Статистика Международной федерации робототехники (IFR) демонстрирует резкий технологический скачок: с 2014 по 2024 год число промышленных роботов в Китае выросло с 189 000 до более чем двух миллионов единиц. В прошлом году Китай установил 295 000 новых роботов, что значительно превышает показатели США (34 000), Германии (27 000) и Великобритании (2 500).