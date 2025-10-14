Учёные придумали трюк, который позволяет украсть все данные с телефона

Pixnapping: скрытая атака на Android, которая читает пиксели экрана
Учёные придумали новый трюк под названием Pixnapping, который позволяет злонамеренному приложению на Android фактически «снять» то, что показывают другие приложения, — 2FA-коды, сообщения, таймлайны местоположений и всё прочее, что видно на экране.
Главное — жертве нужно только установить вредоносное приложение; для успешной атаки такому софту не требуются системные разрешения.
Как это работает: сначала программа вызывает целевое приложение так, чтобы то отрендерило на экране нужную информацию (например окно с кодом).
Потом вредонос буквально «рисует» поверх и меряет маленькие различия во времени рендера отдельных пикселей — по этим таймингам он понимает, белый пиксель был или нет, и восстанавливает изображение по пикселю.
В итоге можно собрать, скажем, шестизначный 2FA-код или часть переписки — не мгновенно, но достаточно быстро, чтобы это представляло реальную угрозу в ряде случаев.
Исследователи показали вектор атаки на нескольких моделях смартфонов. В ряде случаев метод оказался достаточно быстрым, чтобы за 20–25 секунд восстановить код; на других — были помехи и скорость падала.
Разработчики платформ и производители смартфонов уже выпустили обновления, которые частично снижают риск, но учёные предупреждают, что атака может эволюционировать и обойти начальные фиксы.
Стоит заметить, что в реальной жизни реализовать Pixnapping не так просто: нужны тонкая настройка, подходящая модель устройства и время. Это не массовая эпидемия типа «вирусной» СМС-рассылки, но уязвимость серьёзная, потому что ломает базовое предположение — «одно приложение не должно читать то, что видно в другом».
Что делать обычному пользователю:
- Обновите Android и приложения до последних версий — производители уже начали выпускать патчи.
- Ставьте приложения только из проверенных источников и внимательно читайте отзывы.
- Удаляйте или блокируйте подозрительные программы.
- По возможности используйте более защищённые способы входа (аппаратный ключ безопасности вместо СМС- и 2FA-кодов там, где это поддерживается).
В общем, Pixnapping — интересный и тревожный пример того, как можно обойти привычные границы между приложениями, играя на особенностях рендеринга и времени. Паниковать не стоит, но обновлять версию ОС смартфона и быть внимательнее с незнакомыми apk — обязательно.