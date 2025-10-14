Учёные придумали трюк, который позволяет украсть все данные с телефона

Учёные придумали новый трюк под названием Pixnapping, который позволяет злонамеренному приложению на Android фактически «снять» то, что показывают другие приложения, — 2FA-коды, сообщения, таймлайны местоположений и всё прочее, что видно на экране.

© Нейросеть

Главное — жертве нужно только установить вредоносное приложение; для успешной атаки такому софту не требуются системные разрешения.

Как это работает: сначала программа вызывает целевое приложение так, чтобы то отрендерило на экране нужную информацию (например окно с кодом).

Потом вредонос буквально «рисует» поверх и меряет маленькие различия во времени рендера отдельных пикселей — по этим таймингам он понимает, белый пиксель был или нет, и восстанавливает изображение по пикселю.

В итоге можно собрать, скажем, шестизначный 2FA-код или часть переписки — не мгновенно, но достаточно быстро, чтобы это представляло реальную угрозу в ряде случаев.

Исследователи показали вектор атаки на нескольких моделях смартфонов. В ряде случаев метод оказался достаточно быстрым, чтобы за 20–25 секунд восстановить код; на других — были помехи и скорость падала.

Разработчики платформ и производители смартфонов уже выпустили обновления, которые частично снижают риск, но учёные предупреждают, что атака может эволюционировать и обойти начальные фиксы.

Стоит заметить, что в реальной жизни реализовать Pixnapping не так просто: нужны тонкая настройка, подходящая модель устройства и время. Это не массовая эпидемия типа «вирусной» СМС-рассылки, но уязвимость серьёзная, потому что ломает базовое предположение — «одно приложение не должно читать то, что видно в другом».

Что делать обычному пользователю:

Обновите Android и приложения до последних версий — производители уже начали выпускать патчи.

Ставьте приложения только из проверенных источников и внимательно читайте отзывы.

Удаляйте или блокируйте подозрительные программы.

По возможности используйте более защищённые способы входа (аппаратный ключ безопасности вместо СМС- и 2FA-кодов там, где это поддерживается).

В общем, Pixnapping — интересный и тревожный пример того, как можно обойти привычные границы между приложениями, играя на особенностях рендеринга и времени. Паниковать не стоит, но обновлять версию ОС смартфона и быть внимательнее с незнакомыми apk — обязательно.