В России запускают центр разработки новых материалов

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" запускает центр разработки новых материалов для промышленности и ядерной отрасли. Подразделение ориентировано на развитие сферы индукционных технологий и создание инновационных материалов для решения задач ведущих индустриальных предприятий страны, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В рамках решения обозначенной президентом задачи в СПбГЭТУ "ЛЭТИ" приступили к запуску Центра индукционных технологий и новых материалов им. В. П. Вологдина. Новое подразделение займется развитием одного из приоритетных направлений НТР (научно-технологического развития) - высокоэффективной и ресурсосберегающей энергетикой. В первую очередь речь идет о разработке сквозных технологий для создания новых промышленных материалов с заданными свойствами и производства химической продукции (включая особо чистые вещества) для энергетики, микроэлектроники и фармацевтики. Проект поддержан грантом Минобрнауки России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 18 июня 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ "Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития (НТР) и перечня важнейших наукоемких технологий страны". Они направлены на обеспечение технологического лидерства и суверенитета государства.

"Задача нашего инжинирингового центра - сократить разрыв цикла внедрения инноваций, который присутствует между разработкой инновационных электротехнологий для обработки и создания новых материалов и промышленным внедрением их в производственный цикл индустриальных партнеров". - привели в пресс-службе слова директора Центра индукционных технологий и новых материалов им. В. П. Вологдина, доцента кафедры электротехнологической и преобразовательной техники (ЭТПТ) СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Юрия Перевалова.

По данным пресс-службы, ядро коллектива центра составляют представители сформированной в течение всей истории ЛЭТИ отечественной научно-педагогической школы "Высокочастотная электротермия". Она накопила значительные компетенции в сфере использования индукционных технологий для различных промышленных назначений: термической обработки металлов, закалки машиностроительных деталей, плавки оксидных материалов в холодных тиглях и другое, а также в области разработки преобразователей энергии для реализации данных технологий.

Среди индустриальных и академических партнеров центра - АО "Радиевый институт имени В. Г. Хлопина" (входит в госкорпорацию "Росатом"), АО "ЦНИИ материалов им. Д. И. Менделеева", Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, НИТИ им. А. П. Александрова (входит в госкорпорацию "Росатом").