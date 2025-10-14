Названа российская цена планшета Huawei с уникальным экраном

В России стартовал предзаказ линейки обновленных планшетов Huawei MatePad 12 X, в результате чего стали известны официальные цены устройств в рублях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службах российских ритейлеров «М.Видео-Эльдорадо» и МТС.

MatePad 12 X получил ультраяркий 12-дюймовый дисплей PaperMatte (тип покрытия экрана, который на уровне текстуры имитирует бумагу, – «Газета.Ru») с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Экран с разрешением 2,8К обеспечивает высокую четкость изображения.

Устройство получило значительные улучшения, связанные с интеграцией ИИ. В планшет встроены функции умного ассистента, включая все возможности «Алисы Про»: построение маршрутов, заказ такси, управление настройками и запуск приложений. Дополнительно реализован Live-режим для общения с ассистентом через камеру. Стилус поддерживает быструю кнопку для поиска контента на экране через «Яндекс», а также функции помощи в работе с текстом, такие как резюмирование и оптимизация заметок.

Huawei MatePad 12 X выполнен в цельнометаллическом корпусе толщиной всего 5,9 мм и весом 555 граммов. При этом он оснащен емкой батареей на 10 100 мАч, обеспечивающей до 14 часов воспроизведения видео, и поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт. Планшет доступен в белом и зеленом цветах и совместим с умной клавиатурой Smart Magnetic Keyboard.

В стартовой конфигурации 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, со Smart Magnetic Keyboard и покрытием PaperMatte, цена составляет 55 000 руб. Стоимость той же конфигурации, но без покрытия PaperMatte составит 50 000 руб.

