Останки затонувшего испанского корабля, перевозившего драгоценности, нашли у берегов Флориды, США. Об этом сообщает Associated Press.

Корабль потерпел бедствие в 1715 году: испанская флотилия попала в ураган, несколько судов затонули. На поверхность подняли сундук с тысячей золотых и серебряных монет. Исследователи оценивают находку в миллионы долларов.

Отмечается, что около 20 процентов драгоценностей отправятся в местные музеи, остальное разделят между дайверами. Найденные сокровища оценили в один миллиард долларов.

— Каждая монета — это частичка истории, осязаемая связь с людьми, которые жили, работали и путешествовали во времена Золотого века Испанской империи. Найти тысячу таких монет за один раз — большая редкость, — отметил представитель компании по подъему затонувших судов Сэл Гуттузо в беседе с агентством.

