Xiaomi Redmi Turbo 5 стал еще на шаг ближе к анонсу

Смартфон Xiaomi с модельным номером 2511FRT34C получил одобрение китайского регулятора Минпромсвязи КНР, что указывает на скорый релиз Redmi Turbo 5.

По данным местного инсайдера, новинка получит 1.5K LTPS-дисплей среднего размера с округлыми углами, металлическую рамку и минималистичный дизайн модуля камер.

В основе устройства лежит чип MediaTek Dimensity 8500, а питание обеспечит высококремниевая батарея ёмкостью более 7000 мАч.

Для сравнения, Redmi Turbo 4, вышедший в январе, оснащался процессором Dimensity 8400 Ultra, экраном 6,67" 1.5K, аккумулятором 6550 мАч и поддержкой 90-ваттной зарядки.

Получается, что Redmi Turbo 5 станет заметным обновлением среднего сегмента и, судя по всему, будет официально представлен уже в ближайшие недели.