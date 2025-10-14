Найдены туннели, ведущие в загробное царство

Ведущие в загробное царство туннели обнаружили под египетскими пирамидами
Британский археолог Эндрю Коллинз заявил об обнаружении сложной системы туннелей, расположенных под плато Гиза, которые, по его мнению, могут указывать на существование загадочного подземного мира, связанного с древней египетской цивилизацией. Учёный отмечает, что это открытие способно кардинально изменить понимание истинных целей, ради которых были построены знаменитые пирамиды.
Коллинз много лет занимался изучением вопросов, связанных с загадками плато, и пришёл к своим выводам, опираясь на источники, в частности, на мемуары XIX века, оставленные британским исследователем Генри Солтом. Солт описывал посещение обширных подземных катакомб к югу от пирамид, что и стало отправной точкой для последующих исследований Коллинза.
Следуя маршрутам, указанным в старых дневниках, археолог обнаружил вход в так называемую «гробницу птиц». Анализ показал, что эта пещера — лишь часть куда более разветвлённой и глубокой системы, сведения о которой подтверждены данными радарного сканирования, проведённого египетскими властями. Аппаратура зафиксировала лабиринты туннелей, уходящих далеко в толщу земли под пирамидальным комплексом.
По оценке Коллинза, обнаруженные образования нельзя считать исключительно природными: они были освоены, а возможно, и существенно расширены руками древних зодчих. Учёный предполагает, что подземный лабиринт был тесно связан с ритуалами, сопровождающими древнеегипетские представления о загробной жизни, а также мог символизировать путь души правителя в царство мёртвых.
Вместе с тем египетские власти пока весьма сдержанно относятся к подобным гипотезам, ограничив доступ к «гробнице птиц» для дальнейших анализов. Тем не менее, данные Коллинза уже добавили новую интригу к загадкам плато Гиза и вдохновили специалистов на продолжение исторических исследований в этом направлении.