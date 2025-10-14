Найдены туннели, ведущие в загробное царство

Британский археолог Эндрю Коллинз заявил об обнаружении сложной системы туннелей, расположенных под плато Гиза, которые, по его мнению, могут указывать на существование загадочного подземного мира, связанного с древней египетской цивилизацией. Учёный отмечает, что это открытие способно кардинально изменить понимание истинных целей, ради которых были построены знаменитые пирамиды.

Коллинз много лет занимался изучением вопросов, связанных с загадками плато, и пришёл к своим выводам, опираясь на источники, в частности, на мемуары XIX века, оставленные британским исследователем Генри Солтом. Солт описывал посещение обширных подземных катакомб к югу от пирамид, что и стало отправной точкой для последующих исследований Коллинза.

Следуя маршрутам, указанным в старых дневниках, археолог обнаружил вход в так называемую «гробницу птиц». Анализ показал, что эта пещера — лишь часть куда более разветвлённой и глубокой системы, сведения о которой подтверждены данными радарного сканирования, проведённого египетскими властями. Аппаратура зафиксировала лабиринты туннелей, уходящих далеко в толщу земли под пирамидальным комплексом.

По оценке Коллинза, обнаруженные образования нельзя считать исключительно природными: они были освоены, а возможно, и существенно расширены руками древних зодчих. Учёный предполагает, что подземный лабиринт был тесно связан с ритуалами, сопровождающими древнеегипетские представления о загробной жизни, а также мог символизировать путь души правителя в царство мёртвых.

Вместе с тем египетские власти пока весьма сдержанно относятся к подобным гипотезам, ограничив доступ к «гробнице птиц» для дальнейших анализов. Тем не менее, данные Коллинза уже добавили новую интригу к загадкам плато Гиза и вдохновили специалистов на продолжение исторических исследований в этом направлении.