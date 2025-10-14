Ученые обнаружили расширение опасной аномалии на Земле

Ученые зафиксировали расширение слабой области магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия, об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Опасная область увеличилась на площадь, составляющую почти половину от площади Европы. Зона расширяется неравномерно в сторону Африки.

Специалисты отмечают, что аномалия представляет не только научный, но и практический интерес. Так, пролетающие над ней спутники облучаются повышенными дозами радиации, что может привести к сбоям в работе электроники и критически важного оборудования.

«В этом регионе происходит что-то особенное, что заставляет поле ослабевать еще сильнее», — отметил профессор геомагнитизма Крис Финли.

Ранее французские ученые обнаружили свидетельства масштабного сдвига масс пород, произошедшего на глубине около трех тысяч километров — на границе между мантией и ядром Земли. Это событие, зафиксированное в 2006–2008 годах, представляет собой значительную геологическую аномалию, причины которой пока остаются неясными.