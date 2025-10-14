Представлен флагманский смартфон Realme GT 8 Pro с камерами Ricoh GR

Компания Realme объявила о стратегическом партнерстве с Ricoh Imaging Company LTD и представила новый флагман Realme GT 8 Pro, который стал первым смартфоном с интеграцией технологий и оптических решений серии Ricoh GR. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Флагманский смартфон Realme GT 8 Pro получил фирменную систему оптики, интерфейс и цветопередачу Ricoh, а также эксклюзивные функции кастомизации, вдохновленные серией GR.

По словам вице-президента и директора по маркетингу realme Чейза Сю, партнерство с Ricoh GR стало качественным скачком в развитии мобильной фотографии. Генеральный руководитель подразделения камер Ricoh Imaging Кадзунобу Саики подчеркнул, что Realme в GT 8 Pro воплощены десятилетия инженерного опыта GR.

Основная камера Realme GT 8 Pro оснащена новой системой сверхпрозрачных линз, разработанной совместно с Ricoh Imaging. Оптика отвечает стандартам качества Ricoh GR и характеризуется низким уровнем искажений, антибликовым покрытием и высокой детализацией.

Режим Ricoh GR Mode воспроизводит эстетику оригинальных камер GR — от фирменного интерфейса и звука затвора Ricoh GR IV до мгновенного запуска режима съемки. Поддержка функции Snap Focus позволяет заранее установить фокусное расстояние и делать снимки в один клик.

Для удобства работы с композицией предусмотрены два классических фокусных расстояния (ЭФР) — 28 мм и 40 мм. В режиме Viewfinder Mode интерфейс полностью очищается, предоставляя фотографу чистое визуальное пространство для съемки.

Кроме того, Realme GT 8 Pro предлагает пять оригинальных цветовых профилей Ricoh GR: Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone и High-Contrast B&W. Каждый создан на основе многолетних исследований Ricoh в области цветопередачи и освещения. Пользователи могут дополнительно корректировать оттенки вручную делиться пресетами с другими пользователями с помощью функции Tone Recipes. Среди прочих особенностей отмечается наличие фирменных водяных знаков Ricoh GR, тематических альбомов GR и поддержка обмена пользовательскими настройками в сообществе фотографов.

Мировая и российская премьеры флагманского смартфона Realme GT 8 Pro состоятся в ближайшее время. Ожидается, что устройство станет первым смартфоном в РФ с новейшим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее Oppo сделала комплект фотографа Hasselblad Imaging Kit для своего флагманского смартфона.