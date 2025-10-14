В США запустили ракету Starship в 11-й испытательный полет

Ракету Starship американской компании SpaceX запустили в 11-й испытательный полет, трансляция велась в соцсети X.

Старт произошел примерно в 2:25 по московскому времени с площадки в Техасе. Позднее в компании сообщили о развертывании в космосе симуляторов спутников системы связи Starlink.

Ранее стало известно, что программа 11-х испытаний во многом будет повторять 10-летные тесты Starship. В ходе очередных испытаний SpaceX планирует совершить мягкую посадку ускорителя на поверхность Мексиканского залива. Компания также планирует осуществить перезапуск двигателя Raptor и проверить работу систем по возвращению аппарата на Землю.