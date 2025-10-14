Мир впервые получил больше энергии из солнца и ветра, чем из угля

В 2025 году человечество сделало исторический шаг — впервые солнечные и ветровые электростанции выработали больше электроэнергии, чем угольные.

За первые шесть месяцев 2025 года глобальное производство солнечной энергии выросло почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и обеспечило 83% прироста мирового спроса на электроэнергию.Ветроэнергетика прибавила ещё 7%, позволив возобновляемым источникам не только удовлетворить растущие потребности, но и вытеснить часть угля и газа.

«Солнечная и ветровая энергетика развиваются достаточно быстро, чтобы идти в ногу с мировым спросом. Это начало реального перехода к чистой энергии», — отмечает старший аналитик Ember Малгожата Вятрос-Мотыка, автор доклада.

Главный драйвер изменений — Азия. Китай увеличил производство возобновляемой энергии больше, чем все остальные страны мира вместе взятые, сократив использование ископаемого топлива на 2%.Индия — ещё более впечатляющий пример: объёмы чистой энергии выросли в три раза быстрее, чем внутренний спрос на электроэнергию, что позволило снизить потребление угля и газа на 3,1% и 34% соответственно.

В то время как Азия демонстрирует рекордный рост, США и ЕС идут по более сложной траектории. В Соединённых Штатах спрос на электроэнергию превысил возможности сектора ВИЭ, что вызвало рост выработки угля на 17%.В Европе погодные колебания ударили по ветро- и гидроэнергетике, и, несмотря на бурный рост солнечной, производство газа и угля увеличилось на 14% и 1,1% соответственно.

В отдельном отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что к концу десятилетия мировые мощности возобновляемой энергетики более чем удвоятся, и 80% новых установок придётся на солнечные электростанции.

«Будущее энергетики — солнечное. Но важную роль сыграют и ветер, вода, биомасса и геотермия», — подчеркнул исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

По прогнозам агентства, Китай сохранит лидерство, а Индия выйдет на второе место в мире по объёмам чистой генерации. Солнечная энергетика также стремительно набирает обороты в Саудовской Аравии, Пакистане и странах Юго-Восточной Азии.