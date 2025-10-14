В России объяснили важность освоения Луны

Руководитель общественного союза «Советский космос», блогер Максим Цуканов объяснил важность освоения Луны.

«Луна, помимо сырья для энергетики, обладает другими важными свойствами, которые нам необходимы для дальнейшего освоения космонавтики», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, Луна — это идеальный космодром. Как пояснил Цуканов, там можно добывать воду, перерабатывать её частично в кислород и частично в водород для двигателей, чтобы лететь к Венере и Марсу.

«Луна — это и идеальная обсерватория. Возвести стационарную обсерваторию в безвоздушном пространстве — это совсем другое дело, в отличие от той, которая движется по орбите», — сказал эксперт.

Ранее лётчик-космонавт Герой России Олег Кононенко заявил, что освоение Луны станет следующим шагом для отечественной космонавтики.