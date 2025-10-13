В Сингапуре разработали технологию, которая позволяет мыть окна с помощью беспилотников. Об этом сингапурский политик Сан Сюэлин (Sun Xueling) сообщила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Традиционные методы предусматривают использование работников на люльках и «паучков», что, к сожалению, связано с риском для работников. Сегодня мы проводим тестирование дронов для мойки фасадов многоэтажных домов. В этот процесс входят различные этапы, связанные с использованием водяного давления и растворителей», – написала Сюэлин в социальных сетях.

Как отметила политик, после испытания моющих беспилотников будут изучаться отзывы жителей высокоэтажного дома, а также чиновники подсчитают затраты на внедрение новой технологии, прежде чем примут решение о ее применении.

В октябре шведский стартап I-Tech рассказал о проволочках с внедрением новой технологии, позволяющей кораблям экономить топливо. Как сообщили бизнесмены, европейские бюрократы не выдали им патент на продажу технологичной краски, которая позволяет кораблям избавиться от ракообразных, облепляющих дно судна. После этого стартаперы обратились к рынкам азиатских стран, таких как Япония и Китай, где теперь успешно реализуют свое ноу-хау.