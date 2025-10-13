В смартфонах realme 15 появилось редактирование фотографий голосом

Компания realme представила новую функцию для редактирования фотографий с помощью голоса. Инструмент под названием AI Edit Genie впервые появится в смартфонах серии realme 15, в которую вошли модели realme 15 Pro, realme 15 5G и realme 15T.

AI Edit Genie позволяет обрабатывать фотографии без прикосновений к экрану. Пользователь может просто озвучить команду — например, попросить сгладить кожу или убрать человека с фона. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта (ИИ) анализируют изображение и автоматически вносят необходимые изменения.

Функция стала дополнением к тройной системе камер с разрешением 50 Мп в каждой модели серии. Смартфоны realme 15 Pro, realme 15 5G и realme 15T оснащены процессорами, обеспечивающими плавную работу голосового редактора.

Новая линейка устройств поступит в продажу в России 21 октября. Технические характеристики, возможные конфигурации и точные цены будут объявлены дополнительно.