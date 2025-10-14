OpenAI выпустит собственные ИИ-чипы

Компания OpenAI объявила о партнёрстве с Broadcom для выпуска своих первых фирменных процессоров, предназначенных для ускорения обучения и работы ИИ-моделей, включая ChatGPT.

© Ferra.ru

Производство начнётся во II половине 2026 года, а общая мощность создаваемых систем достигнет 10 ГВт — эквивалента потребления электроэнергии более 8 млн американских домов.

OpenAI будет разрабатывать архитектуру чипов, а Broadcom возьмёт на себя интеграцию и производство. Аналитики отмечают, что проект ставит компанию в один ряд с Google и Amazon, которые также создают собственные ИИ-ускорители, чтобы снизить зависимость от дорогостоящих решений NVIDIA.

Сделка с Broadcom стала частью масштабной стратегии OpenAI по диверсификации поставок. Ранее компания заключила соглашения с AMD (на 6 ГВт мощности) и готовит партнёрство с NVIDIA на сумму до $100 млрд.

По оценкам аналитиков, стоимость дата-центров под новые чипы может превышать $50 млрд за каждый гигаватт мощности. Полное развертывание инфраструктуры завершится к 2029 году.