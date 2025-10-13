Ученые рассказали об угрозе мегаземлетрясения у берегов США

Ученые рассказали об угрозе мегаземлетрясения у северо-западного побережья Тихого океана. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно заявлению, у берегов США нашли разлом в тектонической плите Хуан-де-Фука. Эта плита тянется вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния и находится между Тихоокеанской и Североамериканской плитами. Обе эти плиты оказывают давление на Хуан-де-Фука, что может стать причиной сильного землетрясения в будущем.

«Среди тектонических рисков, с которыми сталкивается планета, угроза мегаземлетрясения в районе разлома Сан-Андреас в Калифорнии выглядит весьма пугающей, однако геологический разлом в зоне субдукции Каскадия дает специалистам еще больше поводов для беспокойства», — сообщает издание.

Ранее у берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.