Физики смоделировали, как будут двигаться объекты на скорости света

Ученые из Венского технического университета впервые смоделировали, как будут выглядеть объекты, которые двигаются со скоростью, близкой к скорости света. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на журнал Communications Physics.

© Hornof et al., 2025; CC BY 4.0

В исследовании использовались сверхбыстрые лазерные импульсы и особые камеры — с их помощью ученым удалось воссоздать эффект Террелла-Пенроуза. Согласно этому эффекту, объект, который двигается на скорости света, визуально будет вращаться вокруг собственной оси. Впрочем, это вращение остается сугубо иллюзорным. Этот эффект достигается за счет того, что свет от разных частей такого объекта будет доходить до наблюдателя с разным временем.

Команда физиков из Венского технического университета смогла впервые реализовать этот эффект в лабораторных условиях. Как рассказал первый автор исследования квантовый физик Доминик Хорноф, моделирование оказалось «удивительно простым».

«При правильной идее можно воссоздать релятивистские эффекты в небольшой лаборатории. Это показывает, что даже предсказания вековой давности можно воплотить в жизнь действительно интуитивно», — рассказал он.

Авторы исследования фотографировали куб и сферу, которые «двигались» со скоростью, близкой к скорости света. Впрочем, разогнать объекты до таких скоростей в данный момент невозможно, поэтому ученые прибегли к хитрости — они имитировали визуальный эффект движения с помощью обстрела ультракороткими лазерными импульсами. Отраженный объектами свет улавливала камера с затвором, который открывался с таким временным промежутком, чтобы имитировать движение объекта.

«Когда вы объединяете все слои, объект выглядит так, будто мчится с невероятной скоростью, хотя на самом деле он вообще не двигался», — объяснил Хорноф.

В результате исследование подтвердило иллюзию — объекты действительно выглядели повернутыми.

«Вращение не имеет физического характера. Это оптическая иллюзия. Геометрия распространения света в одно и то же время обманывает наши глаза», — уточнил ученый.

При этом, Хорноф также добавил, что эффект Террелла-Пенроуза не противоречит специальной теории относительности Эйнштейна — согласно ей, быстро движущиеся объекты должны казаться укороченными. Но, по словам Хорнофа, такие объекты укорачиваются физически, но камера не фиксирует этого из-за иллюзии.