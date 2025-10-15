Какие планеты в Солнечной системе — самые молодые?

Примерно 4,6 млрд лет назад облако космической материи схлопнулось, что привело к зарождению нашей Солнечной системы. После этого на свет появилась туманность с сильным притяжением, что дало начало формированию самого Солнца. А вот о том, что произошло позже, ученые знают меньше. Портал livescience.com рассказал, что мы знаем о самых молодых и старых планетах Солнечной системы.

© NASA

Несмотря на существование продвинутых техник, вроде датировки органических материалов из космоса или отправки аппаратов на Марс, планетологи по-прежнему не уверены, в каком порядке появились планеты Солнечной системы.

Есть несколько теорий, объясняющих порядок формирования планет. Наиболее популярная гласит, что они появились в результате аккреции — процесса, в ходе которого мелкие частицы газа и пыли сталкиваются, постепенно слипаясь в одно целое. Рано или поздно этот комок материи обретает собственное поле притяжения и продолжает разрастаться.

Одно объяснение, подразумевающее, что к формированию планет действительно привела аккреция, утверждает, что первыми начали зарождаться крупные планеты — те, что вдали от Солнца. Они становились большими и, со временем, отдалились от звезды, что освободило пространство для формирования других тел. Планеты помельче, в свою очередь, появились ближе к Солнцу миллионы лет спустя.

Почему именно газовые гиганты могли появиться первыми? Потому что для их формирования необходимо достаточное количество газа, а это естественным образом создает определенные временные рамки. Если процесс формирования планеты не начнется достаточно быстро, то газ просто улетучится — и никакого газового гиганта уже не получится.

Однако конкурирующая теория, т.н. модель потоковой неустойчивости, предлагает другое объяснение. Позволяя планетам набирать массу более спонтанно, данная теория допускает совсем другую последовательность событий. Планеты земного типа сформировались первыми, а газовые гиганты прекратили появляться просто потому, что газ закончился.

Ученые до сих пор ведут споры о том, какая теория лучше объясняет природу Солнечной системы. Но даже возраст самой Земли, на самом деле, не так-то просто назвать.

Научное сообщество смотрит на возраст планет по-разному. Некоторые специалисты предпочитают вычислять его не по происхождению, а по находкам на поверхности. Например, один из способов примерного подсчета возраста — по количеству кратеров на поверхности планеты. Если отталкиваться от этой методологии, то Землю можно считать самой молодой из планет Солнечной системы, а за ней следуют Венера и Марс.