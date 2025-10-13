Физики открыли новую форму льда

Вода H₂O, хоть и состоит всего из двух элементов, проявляет поразительную сложность в твердом состоянии. Известны два десятка разных форм льда, а недавно получена и исследована 21-я — и похоже, далеко не последняя.

Формы (фазы) льда обозначаются римскими цифрами. Новая — лед XXI — была изучена в серии экспериментов на крупнейшем в мире Европейском рентгеновском лазере на свободных электронах European XFEL и источнике фотонов высоких энергий PETRA III в Немецком электронном синхротроне DESY. Результаты опубликованы в журнале Nature Materials.

Новая форма

Этот лед структурно отличается от всех ранее наблюдавшихся фаз. Он образуется, когда вода быстро сжимается до состояния сверхсжатой при комнатной температуре, и является метастабильным, то есть может существовать некоторое время, даже если другая форма была бы более стабильной в этих условиях.

«Быстрое сжатие воды позволяет ей оставаться в жидком состоянии при более высоких давлениях, при которых она уже должна была бы кристаллизоваться в лед VI», — объясняет профессор Гун Ву Ли из Корейского научно-исследовательского института стандартов и науки.

Лед VI — особенно интригующая фаза, которая, как предполагается, присутствует в недрах ледяных лун, таких как Титан и Ганимед. Его сильно искаженная структура может допускать сложные пути переходов, ведущие к метастабильным формам льда.

Экстремальные условия

Поскольку большинство разновидностей льда существуют только в экстремальных условиях, экспериментаторы добивались сверхвысоких давлений с помощью алмазных наковален. Воду сжимали до двух гигапаскалей, что примерно в 20 000 раз выше нормального атмосферного давления. Это приводит к образованию льда даже при комнатной температуре, но его молекулы упакованы гораздо плотнее, чем в обычном льде.

Высокое давление достигалось очень быстро — за 10 миллисекунд, а потом ослаблялось за секунду с помощью пьезоэлектрического привода. Образец при этом освещали мощными рентгеновскими вспышками каждую микросекунду, снимая таким образом высокоскоростное видео.

Удивительная структура

В другом эксперименте на лучевой линии P02.2 на PETRA III исследователи определили, что лед XXI имеет тетрагональную кристаллическую структуру, состоящую из удивительно больших повторяющихся элементарных ячеек.