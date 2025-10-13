Астрономы обнаружили самый легкий «темный» объект во Вселенной

Международной команде астрономов удалось открыть самый легкий темный объект во Вселенной с массой около миллиона солнечных масс, расположенный в 10 миллиардах световых лет от Земли. Это примерно в 100 раз меньше массы ранее обнаруженных объектов, передает Nature Astronomy.

Объект был найден с помощью гравитационного линзирования с использованием радиотелескопов Very Long Baseline Interferometric Network, Green Bank Telescope и Very Long Baseline Array. Его присутствие проявлялось как «изгиб» в гравитационной дуге.

Исследование подтверждает «холодную модель» темной материи, согласно которой она распределяется в виде мелких и крупных сгустков, формирующих структуру Вселенной.

Дальнейшие исследования направлены на обнаружение большего количества таких объектов для более точного определения характеристик тёмной материи и проверки ее поведения. Это поможет лучше понять эволюцию Вселенной и отсеять некоторые гипотезы о природе данной материи.