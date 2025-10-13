Таджикский ледник может помочь ученым решить проблему изменения климата

Таяние ледников в Гренландии, Альпах и Гималаях вызывает тревогу, но в Таджикистане огромные ледники за последние десятилетия не только сохранились, но и набрали массу, сообщает phys.org.

Чтобы выяснить, почему так произошло, группа ученых пробурила два 105-метровых ледяных керна на леднике Кон-Чукурбаши. В сентябре-октябре ученые из Швейцарии, Японии, США и Таджикистана поднялись на высоту более 5800 метров, где при минусовых температурах и снежной буре провели неделю, анализируя ледяные слои, содержащие информацию о прошлых климатических условиях.

Результаты анализа помогут понять, почему ледники Центральной Азии устойчивы к глобальному потеплению, и предсказать их будущее. Один керн отправлен в Японию, другой — в Антарктиду для долгосрочного хранения.

Исследователи надеются, что полученные данные помогут сохранить ледниковые массы, которые, по прогнозам, могут исчезнуть на 90% из-за деятельности человека.

Ранее сообщалось, что, по мнению ученых, таяние ледников и ледяных шапок в результате глобального потепления может спровоцировать серию мощных извержений вулканов в Северной Америке, Новой Зеландии и России.