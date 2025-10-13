Ученые из США зафиксировали процесс зарождения «призраков»

Блуждающие огоньки (лат. — Ignis fatuus), известные как «фонарь Джека», долгое время были источником вдохновения для народных сказок. Новое исследование предлагает научное объяснение их происхождения: крошечные вспышки молний воспламеняют микроскопические пузырьки метана. Эти вспышки возникают из-за статического электричества между заряженными пузырьками, сообщает СNN.

Ученые использовали высокоскоростные камеры для фиксации микромолний. Они обнаружили, что пузырьки метана в воде могут вызывать электрические разряды, которые воспламеняют газ. Это объясняет свечение огоньков.

Ранее считалось, что огоньки вызваны насекомыми, птицами или светящимися грибами. Однако эти гипотезы были опровергнуты.

Исследование также показало, что микромолнии могут генерировать органические молекулы, что могло способствовать зарождению жизни на Земле. Однако остается вопрос, происходит ли этот процесс в естественных условиях болотной воды с её солями и другими соединениями, пишут авторы.