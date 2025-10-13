«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Военная радиостанция УВБ-76, также известная как радиостанция «Судного дня», передала в эфир слово «гулоболт». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Станция прервала молчание в 13:07 мск: она передала «НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467». Судя по данным канала, раньше в эфире это слово не озвучивалось.

Напомним, что УВБ-76 — военная радиостанция, которая вещает с 1976 года. Она получила у радиолюбителей прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума. Что именно означают передаваемые ей сообщения — доподлинно неизвестно.

В прошлый раз в эфире станции прозвучало слово «орехобрус» — 6 октября. Оно уже появлялось в эфире — 11 февраля 2022 года.