Самая большая летучая мышь в Европе ест крупных птиц прямо в воздухе

Исследователям пришлось ждать 25 лет, чтобы впервые задокументировать выдвинутую ими гипотезу: самая большая летучая мышь вечерница в Европе не только ловит птиц на высоте более километра над землей, но и поедает их в воздухе.

Об этом свидетельствует поведение вечерниц во время охоты, анализ которого удалось провести при помощи специальных передатчиков. Группа международных ученых опубликовала свое исследование о поведении летучих мышей в журнале Science.

Было известно, что вечерница ловит и поедает насекомых в полете. Вместе с тем не было доказано, что летучая мышь делает то же самое с птицами. Исследовательская группа, работавшая в Испании, прикрепила к вечерницам датчики, которые записывали положение, показатели ускорения, высоты и акустические сигналы летучих мышей и окружающей их среды и, таким образом, фиксировали их технику охоты.

Выяснилось, что летучие мыши способны подняться в небо на высоту до километра и начать атаку на птиц при их снижении. Одна охота закончилась безуспешно, но во время другой летучая мышь поймала малиновку после почти трех минут погони. Расшифровка аудиозаписей, на которых сначала наступила тишина, а затем послышались долгие звуки, напоминающие жевание, доказала, что самая большая летучая мышь в Европе поедает свою добычу в воздухе. До сих пор это утверждение было под вопросом, потому что некоторые птицы весят почти в два раза больше, чем сама летучая мышь.

"Это все равно что охотнику поймать и съесть 35-килограммовое животное во время бега трусцой", - сказала AFP Лаура Стидсхольт, соавтор исследования.

Летучие мыши убивают птиц сильным укусом, а затем откусывают им крылья, вероятно, чтобы уменьшить вес и сопротивление. После этого они съедают птицу во время полета. Было известно, что как минимум три крупных вида летучих мышей питаются мелкими птицами, которых ловят в воздухе. Теперь впервые документально подтверждено, что летучие мыши способны поедать даже крупную добычу. Каждый год миллиарды птиц мигрируют между местами размножения и зимовки. Многие из них летают на больших высотах и в ночное время, чтобы избежать дневных хищников.