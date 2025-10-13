Apple представит три новых продукта уже на этой неделе

Компания Apple объявит о выпуске обновленных версий своих некоторых продуктов, включая iPad Pro, Vision Pro и, вероятно, базовую 14-дюймовую модель MacBook Pro, уже на этой неделе, которая закончится 19 октября. Об этом, как пишет MacRumors, в своем новом выпуске информационного бюллетеня Power On сообщил известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

© Газета.Ru

По данным Гурмана, все три устройства, скорее всего, получат обновление на базе следующего поколения чипов Apple — M5. Инсайдер не ожидает, что Apple проведет полноценное мероприятие для анонса этих продуктов. Вместо этого ожидается серия пресс-релизов на сайте Apple Newsroom, а также, возможно, выход коротких рекламных видеороликов для каждого продукта на YouTube. Поскольку понедельник (13 октября) является выходным днем в США (День Колумба) и Канаде (День благодарения), анонсы могут быть перенесены на вторник или более поздний срок.

Новый iPad Pro уже ранее был замечен в утечках, включая несколько видеороликов с распаковкой, появившихся у российских YouTube-блогеров. Эти видео подтвердили, что устройство будет оснащено чипом M5 и увеличенным минимальным объемом оперативной памяти до 12 ГБ. Серьезных изменений в дизайне не ожидается.

Результаты тестирования чипа M5 в бенчмарке Geekbench 6, показанные в одном из видео, свидетельствуют о том, что процессор сохранит девтиядерную конфигурацию, включающую три производительных и шесть энергоэффективных ядра. Из результатов тестирования также следует, что процессорная часть M5 будет на 12% производительнее предыдущего поколения, а графическая покажет прирост до 36%.

Также ожидается, что обновленная версия гарнитуры Vision Pro будет оснащена чипом M5, хотя ранее ходили слухи о том, что там будет установлен чип M4. Существует также вероятность появления сопроцессора R2, предназначенного для улучшения обработки ввода, однако сообщается, что этот чип будет производиться по новейшему 2-нм техпроцессу TSMC, который запустится не раньше второй половины следующего года.

Третьей новинкой окажется обновленная версия 14-дюймового MacBook Pro. Ее ключевым изменением также станет переход на чип M5.