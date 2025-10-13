Исследования о пользе темного шоколада оказались проплаченными его производителями

СМИ и интернет пестрят громкими заголовками о пользе темного шоколада. Они почти не врут: такие исследования действительно проводились — на деньги гигантов шоколадной индустрии.

© Телеканал «Наука»

Инвестиции Big Chocolate в науку

За последние 30 лет такие пищевые компании, как Nestlé, Mars, Barry Callebaut и Hershey's, входящие в число крупнейших мировых производителей шоколада, вложили миллионы долларов в научные исследования и исследовательские гранты в поддержку науки о какао.

Более того, в 1982 году Mars Inc. основала в Бразилии Центр исследований здоровья какао Mars, а в 2005-м — научное подразделение компании Mars Symbioscience, опубликовавшее более 140 рецензируемых научных статей в научных журналах.

«Mars и [другие компании по производству шоколада] приняли осознанное решение инвестировать в науку, чтобы превратить свой продукт из лакомства в полезную пищу, чтобы вы ели шоколад и думали, что получаете пользу», — объясняет профессор Марион Нестле из Нью-Йоркского университета, не имеющая отношения к одноименной компании.

Портал Vox изучил порядка 100 исследований, финансируемых «Марсом» (а также обнаружил десятки обзоров, не связанных напрямую со здоровьем). Почти все они расхваливают темный шоколад за содержащиеся в нем флаванолы.

Флаванолы и их польза

Надо отдать должное — работы проведены на совесть. В рандомизированных контролируемых испытаниях изучалось влияние на здоровье капсул, содержащих флаванолы, а также потребления богатой флаванолами пищи, такой как продукты из какао, кофе, чай, ягоды, виноград и яблоки. Некоторые испытания обнаружили благотворные эффекты, например, на кровяное давление. Но в целом результаты были противоречивыми. Более того, такие испытания обычно длятся всего несколько недель, поэтому могут не отражать последствия длительного потребления.

Наблюдательные исследования, в которых о диете спрашивают, а не назначают, показали, что те, кто потребляет больше флаванолов — либо из различных продуктов, либо конкретно из темного шоколада, — здоровее. Например, у них меньше риск заболеть диабетом. Но у таких людей могут быть и другие преимущества — например, более высокие доходы, позволяющие им покупать дорогие продукты вроде темного шоколада. Работа, опубликованная в 2024 году, показала, что люди, которые едят много темного шоколада, реже оказываются курящими, нежели те, кто ест его мало.

Решающее исследование

Чтобы расставить все точки над «i» в вопросе пользы шоколада, в 2015-м начато крупное рандомизированное испытание COSMOS, учитывающее все коллизии и закономерности. Оно измеряло эффекты ежедневного приема добавок с экстрактом какао, содержащих 500 мг какао-флаванолов. (Чтобы получить такую дозу, нужно съесть от 50 до 280 г темного шоколада, в зависимости от концентрации в нем флаванолов.) Участники, которым было 60 лет и старше, принимали капсулы в среднем в течение 3,6 лет.

Флаванолы не повлияли на частоту новых случаев диабета, серьезных проблем с кровообращением, таких как инфаркты и инсульты, рака или когнитивных функций. Однако они привели к снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 27%.

Увы, этот положительный результат нельзя признать доказательством пользы темного шоколада для сердца. Получение тех же 500 мг флаванолов из него означает потребление большого количества сахара, который производители щедро добавляют, чтобы компенсировать горечь какао, а также более половины (для мужчин) или 70% (для женщин) от рекомендуемого ежедневного максимума вредных для сердца насыщенных жиров.

Гораздо лучшим вариантом для добавления флаванолов в свой рацион может быть какао-порошок или молотые какао-бобы. В целом, однако, самая здоровая стратегия повышения уровня флаванолов — это кушать больше фруктов, овощей, орехов и бобовых — и ставить чайник. Два яблока, порция орехов и большая порция клубники содержат примерно 500 мг флаванолов, как и две-три чашки зеленого чая.

Шоколад — это просто лакомство

Что касается шоколада, то как темный может содержать мало флаванолов, так и в молочном их может оказаться много. Поэтому если и употреблять шоколад — то только изредка в качестве лакомства. Тем более что и производитель придерживается этой позиции — во всяком случае, официально.