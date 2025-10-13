Искусственный интеллект совершил прорыв

Искусственный интеллект добился значительного прогресса в базовой физике, отыскав подход к разгадке задачи трех тел — одной из древнейших и наиболее запутанных загадок, над которой специалисты ломали голову веками. Такой триумф подчеркивает силу нейронных структур в преодолении проблем, прежде казавшихся недоступными для точных расчетов.

«Задача трех тел» состоит в прогнозировании траекторий трех космических объектов, таких как светила или планеты, под влиянием их взаимного тяготения. Хотя на первый взгляд она выглядит незамысловатой, эта дилемма лишена всеобъемлющего точного ответа вследствие хаотичности и непрогнозируемости поведения. По данным SciTechDaily, эксперты применили нейронную систему, натренированную на обширном объеме информации из смоделированных сценариев.

Вместо поисков одной всеобщей уравнения, искусственный разум освоил выявление шаблонов в перемещениях объектов. Опираясь на исходные параметры — веса, координаты и импульсы тел — сеть может прогнозировать их последующие пути существенно оперативнее, нежели классические способы числового симулирования. Этот метод проявил себя не просто скоростным, но и удивительно верным.

Решение многолетней загадки несет колоссальную ценность для астрофизики. Она даст возможность специалистам с повышенной точностью воспроизводить поведение звездных групп, оценивать устойчивость конфигураций с множеством звезд и глубже постигать механизмы возникновения пар черных дыр, генерирующих гравитационные колебания. Это распахивает свежие горизонты для исследования развития галактик и мироздания.

Этот прорыв простирается гораздо шире одной отдельной проблемы. Он служит убедительным свидетельством того, как искусственный интеллект способен превратиться в эффективный механизм для научных озарений, в особенности в сферах, где запутанность структур превышает пределы человеческого анализа. Аналогичный метод окажется полезным для разрешения и прочих застарелых вопросов в физике, химии, биологии и иных дисциплинах.