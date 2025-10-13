В Китае смогли создать память толщиной в атом

Производители процессоров интегрируют память с вычислительными блоками, но новая разработка Фуданьского университета в Шанхае использует тончайший слой 2D-памяти NOR, сообщает Tom's Hardware.

Технология ATOM2CHIP наносит слой сульфида молибдена на кремниевый кристалл с КМОП-структурами по 130-нм технологии, обеспечивая выход годных изделий 94,34 %. Чип работает на частоте до 5 МГц, потребляет 0,644 пикоджоуля на бит и записывает/стирает данные за 20 наносекунд, с ресурсом записи более 100 000 циклов и хранением данных до 10 лет. Технология решает проблему сопряжения разнородных поверхностей, используя «плавающее» покрытие и защищая его от высоких температур и электростатики.

Новый интерфейс обеспечивает прямой обмен данными между контроллером и покрытием, 32-разрядный параллелизм и произвольный доступ, делая технологию пригодной для полноценных чипов с интегрированной памятью. Массовое внедрение ожидается через несколько лет.

Ранее ученые из Чжэцзянского университета в Китае представили первый в мире мозгоподобный компьютер, основанный на специализированном нейроморфном чипе, с более чем двумя миллиардами искусственных нейронов.