Земля входит в «новую реальность»: ученые раскрыли точку невозврата в климате

Эксетерский университет (Юго-Западная Англия) и международные партнеры предупредили о «новой реальности» и «катастрофических последствиях», если человечество не предпримет срочные меры. На пороге саммита COP30 ученые отметили приближение коралловых рифов к переломному моменту из-за глобального потепления, передает phys.org.

Как отмечается, если температура не снизится, обширные рифы будут утрачены, но небольшие островки можно защитить. Ученые предупреждают о других рисках: таяние полярных льдов, нарушение океанических течений и вымирание лесов Амазонии. Чтобы избежать этих последствий, страны должны ограничить превышение температуры до 1,5 °C. Внедрение зеленых технологий может создать «позитивные переломные моменты» и спасти мир от катастрофы.

Авторы доклада сотрудничают с Бразилией, председательствующей на COP30, чтобы продвигать климатически нейтральную экономику. Они отмечают прогресс в использовании солнечной и ветряной энергетики, электромобилей и тепловых насосов, но призывают к ускоренным действиям.

Специалисты отмечают, что для предотвращения необратимых изменений необходимо разработать меры по смягчению последствий, включая масштабирование технологий удаления углекислого газа.

Основные выводы доклада: коралловые рифы приближаются к критической точке при глобальном потеплении выше 1,2 °C, тропические леса Амазонии могут вымереть при потеплении выше 1,5 °C, атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция может разрушиться при потеплении ниже 2 °C. Профессор Тим Лентон подчеркнул, что только решительные действия могут изменить траекторию развития Земли и избежать катастрофических последствий.