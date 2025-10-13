В Россию пришел смартфон HONOR X9d с рекордной батареей

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи смартфона HONOR X9d.

Среди главных особенностей производитель называет рекордно емкую кремний-углеродную батарею на 8300 мА·ч, прочный корпус и максимальный стандарт защиты от воды.

Заявлено, что девайс может выдержать падение на 10 видов гладких каменных поверхностей с высоты до 2,5 метров.

Водонепроницаемость сертификации IP68+IP69K, как утверждает вендор, допускает погружение гаджета продолжительностью до 30 минут на глубину до 1,5 метров, до 10 секунд в воду с температурой до 80 градусов, а также под струи высокого давления.

Аккумулятор повышенной ёмкости, по заверениям инженеров, способен обеспечить до 3 дней активного использования без подзарядки.

Также среди достоинств новинки представители бренда из Поднебесной называют: основную камеру 108 Мп, OLED-экран 6,79 дюймов с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 6 Gen 4 и операционную систему MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Выбрать можно из терракотового, графитового, мятного и золотистого цветов и конфигураций памяти 8+256 или 12+256 ГБ.

Цены на старте продаж начинаются с 30 тыс. руб.