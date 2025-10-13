Назван срок приближения к Земле НЛО из далекой звездной системы

Комета 3I/ATLAS, известная как инопланетный корабль, достигнет максимального сближения с Землей 19 декабря 2025 года. Об этом заявил aif.ru Александр Киселев, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики.

В Гарвардском университете ранее высказали предположение, что межзвездный объект 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем. Одним из аргументов в пользу этой гипотезы, по словам специалистов, является его необычно большой размер, что не характерно для космических тел, прибывших из-за границы Солнечной системы.

Киселев, анализируя данное предположение, подчеркнул, что комета, скорее всего, не является инопланетным кораблем. Он отметил, что вероятность того, что высокоразвитая внеземная цивилизация выбрала бы Землю в качестве места обитания, очень низка. Во второй половине декабря комета заметно сблизится с нашей планетой.

По словам Киселева, 3I/ATLAS совершит максимальное сближение с Солнцем 29-30 октября на расстоянии 205 млн км и окажется внутри орбиты Марса. 3 ноября комета пройдет мимо Венеры.

Недавно ученые обнаружили, что межзвездная комета 3I/ATLAS начинает испускать воду задолго до того, как приближается к Солнцу. Это открытие помогает лучше понять, как ключевые элементы жизни распределены в других звездных системах.