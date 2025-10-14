BlackBerry вернется на рынок смартфонов

Инсайдер Йогеш Брар сообщил, что бренд BlackBerry готовится к возвращению в 2026 году.

Лицензия на использование торговой марки теперь принадлежит китайской Transsion Group — компании, выпускающей смартфоны под брендами Tecno, Infinix и itel.

Пока неизвестно, какими будут новые устройства — с фирменной QWERTY-клавиатурой или в полностью сенсорном формате. Transsion официальных заявлений не делала, но источники предполагают, что первые модели могут появиться уже к концу следующего года.

BlackBerry когда-то была символом делового класса и безопасности, но потеряла рынок после выхода iPhone.

Тем не менее, у бренда до сих пор остаются преданные фанаты, а его стиль вдохновляет производителей вроде Unihertz Titan 2, продолжающих традиции «клавиатурных» смартфонов.