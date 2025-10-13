Собаки могут испытывать болезненную привязанность к игрушкам

Если кажется, что собака столь же неразлучна с какой-то игрушкой, как ребёнок — с милым пледом или плюшевым другом, — это ощущение обосновано. Наблюдения учёных подтверждают: среди домашних собак иногда возникает поведение, отдалённо напоминающее детскую зависимость. Популярное научное издание сообщило об этом в очередном исследовании.

Согласно разъяснениям нейробиолога из австрийского Messerli Research Institute Стефани Ример, особую роль в формировании такой специфической привязанности играет склонность животного к зависимым моделям поведения. Некоторые собаки действительно способны отдавать предпочтение определённой игрушке, порой даже пренебрегая ради неё вниманием хозяина или возможностью получить лакомство.

Новое крупное исследование, представшее на страницах Popular Science, затронуло 105 собак различных возрастов и пород. Исследователи анализировали поведение питомцев в ситуациях, связанных с любимой игрушкой, а также собирали информацию о ежедневных привычках непосредственно от владельцев.

В результате удалось зафиксировать, что 33 животным свойственно проявлять явную «игрушечную зависимость» — это выражается в постоянной фиксации на предмете, отсутствии интереса к еде или общению, а также в настойчивых попытках овладеть желанной вещью даже при очевидной недостижимости. Иногда особи готовы были преодолевать преграды, игнорируя иные возможности.

Выяснилось также, что привычки, сложившиеся в раннем возрасте (у щенков от двух до шести месяцев), могут впоследствии предопределять склонность взрослой собаки к такому типу поведения. Особенно ярко интерес к игрушкам прослеживается у представителей пород малинуа, бордер-колли и лабрадор-ретриверов.

Хотя игрушки способны стать отличным способом поощрения, эксперты рекомендуют делать акцент на разнообразии и игровой активности с владельцем. Подвижные игры, в том числе командное перетягивание или поисковые занятия, помогают не только избежать чрезмерного привыкания к одному предмету, но и способствуют более бережному отношению к суставам четвероногого друга.