Выяснилось, какие деревья могут накапливать в себе золото

Учёные из Университета Оулу в Финляндии выяснили, что ели могут накапливать наночастицы золота в хвое благодаря бактериям. Это подтвердили исследования елей, растущих возле самого крупного золотого рудника Европы — Киттиля. Из 138 образцов хвои с 23 деревьев у четырёх были обнаружены наночастицы золота.

Эти частицы были окружены биоплёнками, сформированными бактериями — Cutibacterium и Corynebacterium. Биоплёнки состоят из полисахаридов и белковых соединений, выделяемых микробами.

Даже если золота в иголках мало и обогатиться этим способом не получится, учёные, тем не менее, считают само явление перспективным. Биологические анализы хвои с помощью выявления бактерий-золотоносителей могут служить удобным методом поиска залежей золота под землёй.