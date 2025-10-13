Загадочный аппарат размером с автомобиль приземлился в пшеничном поле

В пшеничном поле в американском штате Техас приземлился загадочный объект размером с автомобиль. Об этом сообщает ABC News.

Аппарат заметила сельская жительница Энн Уолтер. Сначала он медленно снижался на парашюте, затем она нашла его уже на земле. По ее словам, парашют был примерно десяти метров в диаметре, а на объекте виднелись наклейки NASA. Женщина позвонила в офис шерифа и узнала, что NASA разыскивает пропавшую установку.

Позже ей перезвонили из Columbia Scientific Balloon Facility — научного центра, который запускает крупные беспилотные высотные аэростаты. Ей сообщили, что установка стартовала накануне в штате Нью-Мексико и несла телескопы для астрономических наблюдений. Вскоре исследователи приехали на грузовике с прицепом и забрали оборудование.

