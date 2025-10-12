Стало известно о новых вспышках на Солнце

На Солнце началось формирование новых активных областей, что может привести к возобновлению солнечных вспышек в ближайшие часы. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты пояснили, что наблюдаемые солнечные пятна представляют собой структуры, возникающие при выбросе мощных магнитных полей из глубины звезды на поверхность. Эти поля несут значительные запасы энергии.

«К вечеру возобновятся вспышки. Звезда начнет сжигать энергию» — отмечается в сообщении ученых.