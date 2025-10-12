Хакерская группа заявила о взломе серверов Nintendo

Хакерская группа Crimson Collective заявила, что смогла взломать серверы Nintendo и получить доступ к внутренним файлам компании. Ранее эта же группа уже прославилась взломом Red Hat.

Crimson Collective опубликовала скриншот, который якобы показывает внутренние папки Nintendo, но конкретные данные или файлы пока в открытый доступ не поступали. На данный момент нет доказательств, подтверждающих или опровергающих это заявление.

Nintendo тоже не комментировала ситуацию. Если информация окажется правдой, это станет серьёзной проблемой для компании: Nintendo обычно тщательно охраняет свои внутренние документы и будущие анонсы.

Возможно, пока группа пытается привлечь внимание компании, чтобы «договориться». Если общение не задастся, то могут пойти и сливы.