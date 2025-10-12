Huawei исправила критические уязвимости в патче безопасности для HarmonyOS

Huawei опубликовала информацию о патче безопасности за октябрь 2025 года для смартфонов на EMUI и HarmonyOS. Обновление устраняет несколько уязвимостей и багов, включая серьезные.

В обновлении исправлено 5 критических и 16 средних уязвимостей (CVE), связанных с управлением системой, камерами, галереей, мультимедиа и сетевыми модулями. Кроме того, устранено 27 критических и 2 средних ошибки в сторонних библиотеках.

Патч доступен для HarmonyOS версий 5.1 и 5.0.1, а также для старых версий HarmonyOS и EMUI (до EMUI 12).

Среди критических исправлений — CVE-2025−58 287, CVE-2025−58 288, CVE-2025−58 298, CVE-2025−58 300 и CVE-2025−58 301. Средние уязвимости включают CVE-2025−54 654, CVE-2025−58 277 и другие.

Рекомендуется проверить наличие патча на вашем смартфоне и своевременно обновить систему.