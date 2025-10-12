Океанолог отреагировал на слова американских ученых о затоплении Петербурга

Ряд российских городов может уйти под воду к концу текущего столетия, рассказал журналистам «Комсомольской правды» ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Ранее в американских СМИ появились публикации о том, что ученые сделали тревожный прогноз: к концу этого столетия уровень Мирового океана может вырасти на 1,3 метра, а к 2300 году и вовсе на 5,6 метра. В связи с этим, риски подтопления прибрежных городов по всему миру значительно увеличились.

Сапожников уточнил, что, действительно, угроза частичного подтопления повисла над Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Азовом, Анапой, частью Адлера, Архангельском.

«За последние 150 лет мы умудрились сдвинуть климатический баланс из равновесия. При этом океан реагирует на все с опозданием: и то, что мы сейчас видим, это уже запущенный процесс — его так просто не остановить. Точка невозврата пройдена», — отметил ученый.

Океанолог заметил, что в северной столице вода к 2100 году может подняться на 30-65 см. Он добавил, что даже максимальное повышение (до 65 см) не станет летальным — запас еще есть, успешно работает Комплекс защитных сооружений от наводнений.

Сапожников констатировал, что через 10-20 лет данные будут пересматриваться, модели будут изменяться в зависимости от реальной ситуации на планете. Вместе с тем, следует заблаговременно возвести защитные сооружения, использовать при работе над ними современные технологии.