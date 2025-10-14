Авторитетные эксперты в шоке от фронтальной камеры iPhone 17 Pro

Фронтальная камера нового смартфона линейки iPhone 17 Pro, оснащенная новым датчиком изображения, продемонстрировала выдающееся качество съемки как в горизонтальном, так и в вертикальном формате в тестах экспертов из лаборатории DxOMark. Исходя из этого специалисты расположили новинку на вершине собственного рейтинга селфи-камер.

iPhone 17 Pro получил оценку в 154 балла, что позволило ему возглавить рейтинг, опередив на три пункта предыдущего лидера — iPhone 16 Pro Max (который ранее делил первенство с Honor Magic6 Pro). Поскольку базовый iPhone 17 оснащен такой же селфи-камерой, он также автоматически превосходит всех конкурентов по этому параметру.

Новинка установила абсолютные рекорды сразу в пяти ключевых категориях тестирования. В сегменте фотосъемки это достижение в области фокусировки и качества размытия фона. При записи видео камера отличилась по показателям фокусировки, экспозиции и стабилизации изображения.

iPhone 17 Pro — это флагман Apple, представленный в сентябре 2025 года как преемник модели iPhone 16 Pro. Устройство отличается цельным алюминиевым корпусом с интегрированной испарительной камерой для эффективного отвода тепла от чипа A19 Pro. Защиту дисплея обеспечивает покрытие Ceramic Shield 2, устойчивое к появлению царапин. Система основных камер представлена тремя модулями по 48 мегапикселей, включая основную, сверхширокоугольную и телефото линзы.

