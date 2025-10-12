Солнце рожает монстра: Меркурию уже соболезнуют, Земля следующая

На Солнце зафиксировано образование протуберанца «совершенно неадекватного размера», который может быть выброшен в космос в ближайшие сутки. Об этом сообщает Лаборатория солнечной активности.

Российские ученые предупреждают, что Солнце, безуспешно пытавшееся исторгнуть гигантское скопление плазмы по частям, с вероятностью 90% «сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит [его] целиком».

Первой на пути этого колоссального выброса окажется ближайшая к Солнцу планета.

«Наши очередные соболезнования планете Меркурий», — с иронией отмечают специалисты.

Однако Земля также находится в зоне потенциального риска. Если гигантский протуберанец по какой-то причине удержится на Солнце еще 3-4 дня, то из-за вращения звезды он окажется направлен прямо в сторону нашей планеты. В этом случае, как предупреждают ученые, «смеяться остальные планеты будут уже над нами».

Специалисты добавляют, что из-за своих гигантских размеров протуберанец уже сейчас можно наблюдать с Земли даже в небольшие любительские телескопы при наличии специального фильтра (H-alpha). Лаборатория приглашает астрофотографов делиться своими снимками этого уникального явления.