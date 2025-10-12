Человечество оказалось на пороге безработного будущего

Волна безработицы захлестнет планету в ближайшие годы в свете быстрого развития и внедрения искусственного интеллекта, пишет в статье для The Spectator юрист Александр Зубатов.

Автор статьи заметил, что на общественных площадках на протяжении многих лет идет дискуссия о достоинствах и рисках ИИ.

Сторонники массового применения нейросетей напирают на те выгоды, которые они несут человечеству. Противники пишут о том, что ИИ крадет интеллектуальную собственность, необратимо влияет на психику пользователей, оказывает негативное влияние на образование, творчество, и, в итоге, может уничтожить человечество.

«Однако есть одна опасность, связанная с ИИ, которая, вероятно, возникнет в ближайшие несколько лет и, к сожалению, мы пока не готовы к ней. Речь идет о возможной волне безработицы», — отметил Зубатов.

Искусственный интеллект и человек — команда или соперники?

По его словам, в юридической сфере это особенно заметно: сложные нормативные схемы становятся гораздо более доступными с помощью ИИ, поиск подходящих форм для конкретных судебных документов теперь занимает гораздо меньше времени.

Таким образом, заметил эксперт, многие задачи, которые раньше занимали пять часов, теперь выполняются за один или два.

«Как вы думаете, сколько времени понадобится крупным юридическим компаниям, ориентированным на прибыль, чтобы осознать, что то, что раньше было работой 100 неопытных юристов, теперь может выполнять менее половины из них?», — задал риторический вопрос Зубатов.

Аналитик отметил, что угроза, с которой мы сталкиваемся, не ограничивается только юридической сферой, она охватывает все области, связанные с работой «белых воротничков»: бухгалтерский учет, журналистику, финансы, программную инженерию, маркетинг, образование, научные исследования, обслуживание клиентов.

Юрист констатировал, что для других отраслей, где преобладает квалифицированный или неквалифицированный ручной труд, переход на ИИ и сопутствующая безработица — «лишь вопрос времени».