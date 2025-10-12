В России создали алмазы для квантовой памяти

Ученые Института геологии и минералогии СО РАН получили кристаллы алмазов, которые могут использоваться в квантовых исследованиях и современных технологиях памяти, пишет ТАСС. О технологии поведал директор института Николай Крук.

Алмазы в целом привлекают внимание науки благодаря долговечности, устойчивости к высоким температурам и точности считывания данных. Для создания функциональных кристаллов в них внедряют примеси — азот, кремний, германий и олово. Эти примеси формируют оптические центры, которые излучают свет и обеспечивают высокую люминесценцию.

По словам Крука, уже получены первые кристаллы массой до 6 карат, обладающие однородной структурой и отсутствием включений. Благодаря точному расположению дефектов и примесей они обладают уникальными свойствами, подходящими для модулей памяти нового поколения.

Исследования показали, что новые кристаллы имеют уникальные оптические центры, способные концентрировать энергию фотонов даже при комнатной температуре. В совместных экспериментах с учеными из Германии и США показано, что состояние таких центров можно контролировать с помощью магнитных полей и электромагнитного излучения. Что делает разработку перспективной для ячеек квантовой памяти и создания широкомасштабных квантовых сетей. Кроме того, алмазы могут использоваться как температурные сенсоры.