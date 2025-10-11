Россияне пожаловались на массовое превращение смартфонов Samsung в «кирпичи»

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с серьезными техническими проблемами: после установки обновления One UI 8 устройства фактически превращаются в «кирпич». Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на жалобы пользователей.

Изначально обновление было доступно в Южной Корее, после чего распространение началось по всему миру. В числе затронутых оказались и российские владельцы смартфонов Samsung, которые сообщают о массовых зависаниях на этапе загрузки системы.

После установки обновления устройство застывает на анимации запуска, которая может продолжаться несколько часов. Попытки перезагрузки не приводят к успеху: смартфон останавливается на экране с надписью «Добро пожаловать», не переходя к рабочему столу.

При этом, по словам пользователей, некоторые базовые функции остаются частично работоспособными — например, возможность принимать звонки, тогда как остальные элементы системы, включая интерфейс, настройки и приложения, становятся недоступными.

Часть владельцев, сумевших восстановить работу устройств, также сообщают о потере сети и сбоях в работе сервиса SmartThings, используемого для управления умным домом.

Официальных комментариев Samsung относительно причин сбоя и сроков выпуска исправления не поступало.