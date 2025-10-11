Составлен топ-5 защищенных от воды и повреждений смартфонов дешевле 25 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти недорогих смартфонов, оснащенных защищенным корпусом.
Открывает список iQOO Z10 Lite, который при цене от 12,5 тыс. руб. предлагает защиту по стандартам IP69 и MIL-STD-810H, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1800 нит. Среди прочих особенностей отмечают наличие чипа Snapdragon 685, камер на 50 и 2 Мп, батареи емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, стереодинамиков и NFC.
Следом идет Oppo A5 Pro с IPS-экраном на 6,67 дюйма с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1000 нит, чипом MediaTek Dimensity 6300, аккумулятором на 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также имеются защита IP69 и MIL-STD-810H, камеры на 50 и 2 Мп, стереодинамики, NFC и слот microSD. Стоит этот смартфон в России от 15,5 тыс. руб.
Топ-3 замыкает Realme 14T за 17,7 тыс. руб. с защищенным по стандарту IP69 корпусом, AMOLED-экраном на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, чипом MediaTek Dimensity 6300 и двойной камерой на 50 и 2 Мп. Также отмечается наличие аккумулятора на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, NFC и стереодинамиков.
В подборку также вошли Tecno Camon 40 Pro 5G и Honor X9c стоимостью от 19,1 и 24,5 тыс. руб.