Разгадана важная часть тайны  культовых статуй на острове Пасхи

Происхождение культовых статуй с головами на острове Пасхи - одна из величайших археологических загадок в мире. Теперь ученые утверждают, что разгадали одну важную часть тайны. Ученые давно задавались вопросом, как древняя цивилизация острова могла переместить огромные каменные статуи весом от 12 до 80 тонн на свои места. Используя сочетание 3D–моделирования и реальных экспериментов, ученые подтвердили, что статуи действительно "дошли пешком" до своего конечного пункта назначения.

Изучив почти 1000 голов, известных как головы моаи, антропологи обнаружили, что жители Рапа–Нуи, вероятно, использовали веревки, чтобы раскачивать статуи зигзагообразно, пишет Daily Mail. Эта техника позволила бы небольшим командам людей перемещать огромные моаи на большие расстояния с относительно небольшими усилиями.

Соавтор исследования профессор Карл Липо из университета Бингемтона говорит: "Как только вы приводите его в движение, это совсем не сложно – люди тянут одной рукой. Это экономит энергию и движется очень быстро, самое сложное - заставить его раскачиваться".

Ранее антропологи полагали, что моаи, должно быть, клали на землю и доставляли к месту назначения. Это была чрезвычайно трудоемкая задача, требующая большого количества людей, и для некоторых крупных голов она была практически невыполнимой.

Однако в настоящее время появляется все больше свидетельств того, что жители Рапа-Нуи придумали более изящное решение, отмечает Daily Mail. Привязав веревки по обе стороны головы и потянув за них взад-вперед, моаи можно раскачивать из стороны в сторону и передвигать вперед.

Профессор Липо и его коллега, профессор Терри Хант из Университета Аризоны, ранее протестировали свою теорию на небольших моделях, но хотели посмотреть, как она будет работать на более крупных моаи. Сначала исследователи создали подробную 3D-модель головы моаи, чтобы выяснить, какие особенности помогают им ходить. Они обнаружили, что моаи, по-видимому, были тщательно спроектированы с учетом особенностей “ходьбы”.

Благодаря большому D–образному основанию и наклону вперед они с большей вероятностью будут двигаться зигзагообразно при покачивании из стороны в сторону.

Чтобы проверить эту теорию в реальном мире, профессор Липо и профессор Хант сконструировали точную копию головы моаи весом 4,35 тонны на основе своей 3D–модели. Как и у реальных предметов, у этой модели было D–образное основание и характерный наклоненный вперед центр тяжести. С командой всего из 18 человек исследователи смогли передвинуть моаи на 100 метров всего за 40 минут – намного быстрее, чем в предыдущих попытках.

Исследователи утверждают, что это является чрезвычайно убедительным доказательством того, что самая крупная из голов моаи, должно быть, передвигалась “пешком”.

Профессор Липо говорит: "Физика имеет смысл. То, что мы увидели экспериментально, действительно работает. И по мере того, как это становится все больше, это все еще работает. Все признаки, которые мы видим при перемещении гигантских объектов, становятся все более и более очевидными по мере того, как они становятся все больше и больше, потому что это становится единственным способом их перемещения”.

Эти новые научные данные даже согласуются с сохранившимися на острове устными преданиями, в которых описывается, как головы "шли" от карьера, где они были изготовлены, к месту их окончательного расположения, отмечает Daily Mail.

Чтобы еще больше подтвердить эту теорию, в исследовании также рассматривалась сеть "дорог моаи", которые пересекают остров.

"Каждый раз, когда они передвигают статую, кажется, что они прокладывают дорогу. Дорога - это часть процесса перемещения статуи", - говорит профессор Липо.

Считается, что эти специально подготовленные дорожки были проложены специально для того, чтобы головы моаи можно было перемещать на большие расстояния, а их форма идеально подходит для "ходьбы".

Исследователи обнаружили, что особая форма этих дорожек шириной около 4,5 метров и вогнутым профилем помогает стабилизировать головы и повышает вероятность того, что они будут двигаться вперед.

На статуях моаи, упавших на обочину дороги во время транспортировки, даже есть следы того, что люди пытались привести их в порядок, подкапывая под их "ногами". По мнению исследователей, это еще одно убедительное свидетельство того, что жители Рапа-Нуи знали, что передвигать их большие статуи лучше всего “пешком”.

Профессор Липо заключает: "Это показывает, что жители Рапа-Нуи были невероятно умны. Они поняли это. Так что это действительно делает честь этим людям, говоря: "Посмотрите, чего они смогли достичь, и нам есть чему поучиться у них в этих принципах".