В российском регионе запретили есть сурков из-за смертельного заболевания

Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии выпустила рекомендации для населения в связи с регистрацией случаев бубонной чумы в соседней Монголии. В сообщении ведомства отмечается, что в сентябре на территории Монголии было зафиксировано 13 случаев заражения, один из которых закончился летальным исходом.

Учитывая широкий ареал обитания сурков (тарбаганов) в приграничных с Россией районах, существует высокая вероятность проникновения заболевания на территорию РФ вследствие естественной миграции этих животных.

В связи с этим служба настоятельно рекомендует воздержаться от употребления в пищу мяса и внутренних органов сурков. Кроме того, специалисты советуют не прикасаться к больным или погибшим животным, не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов, а также избегать передвижения по открытой местности в лёгкой или открытой обуви.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность завоза чумы из Монголии.