Слабая магнитная буря ожидается в воскресенье

Слабая магнитная буря мощностью G1 ожидается в столице к вечеру воскресенья. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

© NASA

«Очередная, стоящая упоминания, корональная дыра наблюдается в настоящее время на Солнце и, по-видимому, начнет влиять на Землю несколько раньше прежнего прогноза, уже со второй половины дня в воскресенье. Ранее ожидалось, что быстрый поток плазмы отсюда не успеет дойти до Земли раньше начала будущей недели. На настоящий момент стоит прогноз на слабые бури», – говорится в сообщении.

Уточняется, что воздействие корональной дыры на Землю ожидается умеренным.