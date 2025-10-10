Астроном прокомментировал видео с падением астероида на Луну

Видео, на котором запечатлено падение большого астероида на Луну, не имеет отношения к реальности, оно сделано с помощью ИИ. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий.

Ранее в интернете завирусилось видео, на котором заснято, как большой астероид врезается в поверхность спутника Земли. Ролик сопровождался надписью: «NASA удалось снять, как астероид врезается в Луну».

«Это сделано ИИ, к реальности отношения не имеет», — прокомментировал это Короткий.

По его словам, на то, что видео сделано с помощью искусственного интеллекта, указывают размеры и скорость полета астероида, рельеф кратеров на Луне и грибообразная форма выброса после столкновения. Короткий добавил, что, если верить ролику, то астероид пролетает расстояние, равное диаметру Луны за три секунды, а значит его скорость должна составлять минимум тысячу километров в секунду. При этом самые быстрые метеоры на орбите Земли летают со скоростью всего 77 километров в секунду, отметил астроном.

Шар из зеленого огня пронесся над крупным городом

Говоря о размерах астероида, Короткий указал, что, согласно видео, он не менее 50 километров в диаметре, однако таких крупных околоземных астероидов сейчас вообще нет. В ином случае его бы заметили и открыли задолго до столкновения с Луной, подчеркнул он.