Раскрыт дизайн первого в мире смартфона с охлаждением, как у игровых компьютеров

Nubia официально раскрыла дизайн игрового смартфона RedMagic 11 Pro, в котором впервые в индустрии будет использована объединенная система водяного и воздушного охлаждения. Об этом сообщает портал GizmoChina.

Серия RedMagic 11 Pro будет доступна в четырех цветовых вариантах, включая две прозрачные версии, в которых видна задняя панель с декоративным кольцом системы жидкостного охлаждения и циркулирующей синей жидкостью.

Смартфон оснащен гибридной системой охлаждения, объединяющей активный кулер Wind 4.0 с частотой вращения до 24 000 об/мин и водяной контур. Корпус получил запатентованную систему «водопадного воздуховода» и защиту от воды по стандарту IPX8.

Ожидается, что RedMagic 11 Pro получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор емкостью около 8000 мАч и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

По словам менеджера по продукту Red Magic Джеймса Цзяна, устройство «опережает индустрию на поколение» в вопросах охлаждения и энергоэффективности.

Официальная презентация серии RedMagic 11 Pro в Китае состоится 17 октября.

